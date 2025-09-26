Il Partito Liberaldemocratico di Monza e Brianza denuncia il metodo dei lavori pubblici e lo slittamento delle opere alla scuola dell’infanzia Il Cartoccino di Cederna. "Da architetto - sottolinea Francesca Pontani, portavoce del partito - contesto il metodo per la gestione dei lavori pubblici, a prescindere dal colore della giunta". Il problema delle infiltrazioni d’acqua al Cartoccino è noto da anni, le criticità erano evidenti e documentate. Tuttavia, alle parole non sono seguiti fatti concreti. Nel 2022, con l’insediamento della giunta Pilotto, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, dopo sopralluoghi e verifiche tecniche, aveva confermato la gravità della situazione: oltre al tetto danneggiato, anche le murature perimetrali risultavano compromesse dall’umidità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restyling della scuola dell’infanzia. Cantiere “lumaca” e disagi: "Vogliamo chiarezza sui ritardi"