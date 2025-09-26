Il restyling della scuola dell’infanzia Cantiere lumaca e disagi | Vogliamo chiarezza sui ritardi
Il Partito Liberaldemocratico di Monza e Brianza denuncia il metodo dei lavori pubblici e lo slittamento delle opere alla scuola dell’infanzia Il Cartoccino di Cederna. "Da architetto - sottolinea Francesca Pontani, portavoce del partito - contesto il metodo per la gestione dei lavori pubblici, a prescindere dal colore della giunta". Il problema delle infiltrazioni d’acqua al Cartoccino è noto da anni, le criticità erano evidenti e documentate. Tuttavia, alle parole non sono seguiti fatti concreti. Nel 2022, con l’insediamento della giunta Pilotto, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, dopo sopralluoghi e verifiche tecniche, aveva confermato la gravità della situazione: oltre al tetto danneggiato, anche le murature perimetrali risultavano compromesse dall’umidità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: restyling - scuola
Via al restyling da 1,3 milioni. La storica scuola di via Manzoni avrà tetto e facciate nuove
Castellabate, terminati i lavori di restyling della scuola di Lago-Alano
Restyling per la scuola dell'infanzia a San Filippo del Mela, il sindaco Pino: "Comfort e sicurezza per i nostri bambini”
San Filippo Mela. Inaugurati locali scuola dell’infanzia di Via Matteotti, Pino: “Restyling importante per garantire comfort e sicurezza ai bambini” - facebook.com Vai su Facebook
Il restyling della scuola dell’infanzia. Cantiere “lumaca” e disagi: "Vogliamo chiarezza sui ritardi" - Francesca Pontani del Partito Liberaldemocratico denuncia la situazione dei lavori al Cartoccino di Cederna. ilgiorno.it scrive