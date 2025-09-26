Il regista Denis Villeneuve ha le idee chiare su chi sarà il nuovo James Bond | sarà giovane inglese e sconosciuto

Sono anni che se ne parla. Che si fanno congetture, si fanno scommesse. E persino smentite e smentite di smentite. Insomma, il caos regna sovrano in casa di James Bond da quando Daniel Craig ha detto basta, dopo 5 film nei panni di 007. Come dargli torto: si è fracassato ossa, tendini, legamenti e chissà cos’altro nei suoi 10 anni al servizio di Sua Maestà! È tempo, ha sempre sostenuto, di fare largo ai giovani. Da qui la scelta della produttrice Barbara Broccoli di cercare un attore giovane che potesse impegnarsi per un decennio. Ma poi, dopo 60 anni in mano alla stessa famiglia inglese, il carrozzone di 007 è stato venduto all’americanissma Amazon Mgm Studios. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il regista Denis Villeneuve ha le idee chiare su chi sarà il nuovo James Bond: sarà giovane, inglese e... sconosciuto

In questa notizia si parla di: regista - denis

Denis villeneuve e il suo thriller del 2015: perché sarebbe il regista ideale per bond

James Bond 007, Denis Villeneuve e i dettagli dell'ingaggio del regista

Denis villeneuve regista ideale per james bond secondo il produttore storico della saga

È morto questa mattina, nella sua casa in Utah, l’attore e regista premio Oscar Robert Redford. A confermare la notizia è stata Cindi Berger, amministratrice delegata dell’agenzia di pubbliche relazioni Rogers & Cowan PMK, che ha precisato come Redford sia - facebook.com Vai su Facebook

E alla fine James Bond sarà uno sconosciuto (parola del regista Denis Villeneuve) - Il regista Denis Villeneuve ha le idee chiare su chi sarà il nuovo James Bond: sarà giovane, inglese e... amica.it scrive

Denis Villeneuve svela quando inizieranno i casting per il nuovo James Bond e anticipa: "Sarà un volto nuovo" - Denis Villeneuve ha aggiornato sul casting del nuovo James Bond: ecco quando inizieranno i casting e quali caratteristiche dovranno avere i candidati! Scrive msn.com