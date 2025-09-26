Il Ravenna non vuole lasciare la vetta e ospita la Ternana Marchionni | Un banco di prova importante

Si prevede il pubblico dei grandi eventi al Benelli per la sfida in programma sabato alle 15 tra Ravenna e Ternana. I giallorossi sono reduci da quattro vittorie e primi in classifica assieme all'Arezzo con 15 punti, umbri settimi coi dieci punti in graduatoria tutti raccolti nelle ultime quattro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it