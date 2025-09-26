Il ragazzo sequestrato nel Ragusano si è presentato in commissariato sta bene
AGI - Si è presentato questa sera al commissariato di Vittoria, nel Ragusano, il ragazzo di 17 anni rapito ieri sera. Non sono noti altri dettagli. E' in buone condizioni di salute e starebbe parlando con gli inquirenti. Ieri sera un commando di due uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Il giovane è il figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it
