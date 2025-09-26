Il ragazzo sequestrato a Ragusa è stato ritrovato e sta bene
Si sono vissute 24 ore di angoscia e paura in provincia di Ragusa, per il rapimento di un 17enne, figlio di un noto commerciante di prodotti ortofrutticoli della città di Vittoria portato via giovedì sera da un commando di 4 uomini davanti a un gruppo di amici. Il giovane si è presentato questa sera in commissariato e sta bene. Ora gli inquirenti cercano di ricostruire cosa sia avvenuto. Un sequestro alquanto singolare il suo, su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce anche attraverso le testimonianze dei ragazzi che hanno assistito al rapimento. La vittima, studente del quarto anno del liceo scientifico "Giuseppe Mazzini", era con la sua comitiva alla periferia di Vittoria, una zona residenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
