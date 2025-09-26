Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato si è presentato spontaneamente dalla polizia

È tornato a casa il ragazzo sequestrato a Vittoria, vicino Ragusa. Si è presentato da solo alla polizia. È in commissariato per le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati

ragazzo rapito vittoria vicinoTrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: sta bene - Figlio di un noto commerciante ortofrutticolo della zona, era stato caricato in auto da due sconosciuti a volto coperto. Si legge su quotidiano.net

ragazzo rapito vittoria vicinoVittoria, ritrovato il ragazzo rapito: sta bene, ma è giallo sul sequestro - Il diciassettenne rapito ieri sera a Vittoria è stato ritrovato dalla polizia e portato in commissariato. Lo riporta lasicilia.it

