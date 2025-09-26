Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato si è presentato spontaneamente alla polizia

È tornato a casa il ragazzo sequestrato a Vittoria, vicino Ragusa. Si è presentato da solo alla polizia. È in commissariato per le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati

ragazzo rapito vittoria vicinoÈ stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito a Vittoria, in Sicilia - È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito da due uomini a volto coperto a Vittoria, in Sicilia. Lo riporta ilpost.it

Figlio del noto commerciante sequestrato a Vittoria da uomini incappucciati, fuga in auto: "Vogliamo solo lui" - Rapimento choc a Vittoria: giovane sequestrato in piazza, indagini in corso. Come scrive virgilio.it

