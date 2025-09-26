Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato si è presentato spontaneamente alla polizia

È tornato a casa il ragazzo sequestrato a Vittoria, vicino Ragusa. Si è presentato da solo alla polizia. È in commissariato per le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato, si è presentato spontaneamente alla polizia

In questa notizia si parla di: ragazzo - rapito

Ragazzo sequestrato a Vittoria (Ragusa): rapito da commando armato e incappucciato

Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: il 17enne sta bene. Era stato rapito ieri sera da due uomini incappucciati

Il ragazzo rapito a Vittoria vicino Ragusa è stato ritrovato, si è presentato spontaneamente dalla polizia

A Vittoria un ragazzo di 17 anni è stato rapito da una coppia di uomini armati e costretto a salire sulla loro auto: figlio di un commerciante ortofrutticolo, il giovane era in compagnia di amici - X Vai su X

Leggi qui ? https://www.zmedia.it/rapito-un-giovane-a-vittoria-sequestratori-incappucciati-lo-prelevano-in-piazza/ Il ragazzo 17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato portato via da due uomini con il volto coperto. Il sequestro è avvenuto sotto gli - facebook.com Vai su Facebook

È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito a Vittoria, in Sicilia - È stato trovato il ragazzo di 17 anni che giovedì sera era stato rapito da due uomini a volto coperto a Vittoria, in Sicilia. Lo riporta ilpost.it

Figlio del noto commerciante sequestrato a Vittoria da uomini incappucciati, fuga in auto: "Vogliamo solo lui" - Rapimento choc a Vittoria: giovane sequestrato in piazza, indagini in corso. Come scrive virgilio.it