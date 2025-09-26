Il Quartiere di Porta Sant' Andrea invia una lettera aperta ai Soci
Arezzo, 26 settembre 2025 – «Cari Soci, la richiesta di rescissione del contratto dei due giostratori Matteo Bruni e Leonardo Tavanti ha lasciato in tutti noi un grande senso di rabbia e delusione. Ed è naturale sentirsi traditi: Matteo e Leonardo erano due ragazzi di Sant'Andrea, che hanno condiviso per anni ogni aspetto non solo della vita di scuderia, ma anche della vita sociale del Quartiere. Con l'ultima riunione, il consiglio direttivo ha voluto mettere il punto su quanto è successo, condividendo con i soci la vicenda. Adesso la volontà e l'obiettivo della dirigenza, insieme a Manuele Formelli, è di individuare, valutare e inserire nuove figure per garantire il futuro del progetto tecnico di Sant'Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
