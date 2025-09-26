Il Psi lascia la maggioranza Il vicesindaco esce di scena

È divorzio tra Psi e amministrazione comunale: i socialisti con una nota dura e senza possibilità di ripensamento lasciano definitivamente la maggioranza. Umberto Ciucchi, di conseguenza, lascia la giunta dove era entrato a fine maggio come vicesindaco. Il ritorno di fiamma dopo la separazione durata meno di una primavera è durata il tempo di un estate. "Con grande dispiacere – si legge nella nota firmata dai consiglieri comunali Elena Cencetti e Sandro Sarri e dalla segretaria Monia Tiranno – comunichiamo che non ci sono più i presupposti per continuare il percorso politico all’interno della maggioranza che amministra il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: lascia - maggioranza

Caos in Comune a Terracina, Forza Italia lascia la maggioranza. Il sindaco: “Andremo avanti”

Scontro sull'aumento Imu a Genova, il centrodestra lascia il consiglio comunale: “Misura grave, la maggioranza ha rifiutato il confronto in aula”

Inchiesta a Milano, Sala va avanti: "Se la maggioranza c'è, io ci sono. Le mie mani sono pulite". Tancredi lascia: "Decisione sofferta"

Dimissioni clamorose a #Pomezia: il capogruppo Sandro Paloni lascia Fratelli d’Italia denunciando interferenze politiche. Il Gruppo misto diventa forza dirompente e la maggioranza rischia grosso. Vai su Facebook

Montefranco: il consigliere Luciano Francucci lascia la maggioranza e passa al gruppo misto - X Vai su X

Il Psi lascia la maggioranza. Il vicesindaco esce di scena - È divorzio tra Psi e amministrazione comunale: i socialisti con una nota dura e senza possibilità di ripensamento lasciano definitivamente la maggioranza. Segnala lanazione.it

Terremoto politico a Figline e Incisa: il PSI esce definitivamente dalla maggioranza, Ciucchi lascia la giunta. “È l’ultimo passo indietro” - Arriva l’ennesimo terremoto nella maggioranza di Figline e Incisa: il PSI ha annunciato oggi la sua uscita, definendolo l’ultimo passo indietro, sul quale non intende più cambiare posizione. Secondo valdarnopost.it