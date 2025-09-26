Il procuratore Mario Venditti indagato per Garlasco | finì al centro delle polemiche anche per il caso Adriatici

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, risulta indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari in merito all'archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel caso Garlasco. Già in passato il pm era finito al centro delle polemiche anche per alcuni elementi emersi mentre indagava su Massimo Adriatici, l'assessore leghista accusato dell'omicidio di Younes El Boussettaoui, ucciso nel luglio del 2021 a Voghera con un colpo di pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: procuratore - mario

Mario Palazzi è il nuovo procuratore di Viterbo

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

procuratore mario venditti indagatoChi è l'ex Mario Venditti, da Garlasco al Casinò di Campione d'Italia - Chi è Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione dalla Procura di Brescia per il caso Garlasco, il ... Secondo iltempo.it

procuratore mario venditti indagatoSoldi per “quei signori lì” e accordi prima dell’interrogatorio di Sempio: perché è indagato l’ex pm Venditti - Le indagini della Procura di Brescia che ha indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio, si ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Procuratore Mario Venditti Indagato