Il principe William parla per la prima volta del cancro di Kate Middleton | Il momento più difficile della mia vita

Per la prima volta dal momento in cui Kate Middleton ha annunciato al mondo di stare combattendo il cancro, il principe William parla apertamente della malattia che ha colpito la moglie, malattia dalla quale la principessa del Galles è guarita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: principe - william

Emmanuel e Brigitte Macron a Londra: dall'accoglienza di Kate Middleton e del principe William all'incontro con re Carlo III e la regina Camilla

Ad attendere il Presidente francese e la moglie Brigitte in aeroporto non c'erano Carlo III e Camilla ma il principe William e la moglie, a riprova dell’importanza che i futuri monarchi hanno ormai a livello internazionale

Kate Middleton e il principe William, i momenti di tenerezza in pubblico durante la visita di Stato di Macron

Il principe William si racconta #RoyalFamily #PrinceWilliam - X Vai su X

RED FOR CATHERINE! Outfit rosso e perle per la Principessa di Galles in occasione del #commonwealthday a Westminster Abbey. Dopo l’assenza dello scorso anno Catherine ha accompagnato il marito, il principe William, alla cerimonia annuale che festeg - facebook.com Vai su Facebook

Il principe William parla per la prima volta del cancro di Kate Middleton: “Il momento più difficile della mia vita” - Per la prima volta dal momento in cui Kate Middleton ha annunciato al mondo di stare combattendo il cancro, il principe William parla apertamente della ... Secondo fanpage.it

Principe William: «2024 anno più difficile della mia vita. Quando sto a casa dormo, con tre figli piccoli il sonno è importante» - Il principe William torna a parlare del tumore del padre Carlo e della moglie Kate Middleton e del ... Lo riporta msn.com