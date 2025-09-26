B uona la terza. I defilé della Milano Fashion Week di settembre 2025 proseguono. Dopo il calcio d’inizio cinematografico di Gucci e un secondo giorno che ha visto protagonisti il debutto di Simone Bellotti da Jil Sander e la donna multicolor di Fendi, il terzo appuntamento con la MFW entra nel vivo grazie agli altri big della settimana della moda. Alberta Ferretti, le due anime della collezione primavera-estate 2026 X Leggi anche › La colorata spensieratezza di Fendi. E le altre sfilate del giorno 2 alla Milano Fashion Week Una giornata all’insegna della sperimentazione, con l’inizio in stile Rococò (rivisitato) di Max Mara, seguito a stretto giro dai paradossi di Boss, dalle ricomposizioni della sfilata Prada e dai ricicli creativi di Moschino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo show Emporio Armani senza Re Giorgio, l'arte della ricomposizione di Prada