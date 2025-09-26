Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 26 Settembre 2025, si attesta a 0,109 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 25 Settembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,097 €kWh e il massimo di 0,140 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e della prima mattina (tra l’1:00 e le 6:00), mentre il picco massimo si è registrato alle 20:00, confermando la tendenza di maggiore costo nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 26092025 0,109 +0,003 25092025 0,106 -0,008 24092025 0,114 -0,002 23092025 0,116 +0,000 22092025 0,116 +0,007 21092025 0,100 -0,006 20092025 0,107 -0,009 19092025 0,116 +0,004 18092025 0,112 +0,002 17092025 0,110 +0,001 16092025 0,109 -0,002 15092025 0,113 +0,028 14092025 0,085 -0,019 13092025 0,104 +0,012 12092025 0,115 +0,001 11092025 0,116 +0,006 10092025 0,111 +0,003 09092025 0,108 -0,012 08092025 0,121 +0,025 07092025 0,096 +0,001 06092025 0,095 -0,016 05092025 0,111 -0,002 04092025 0,113 +0,007 03092025 0,107 -0,004 02092025 0,111 -0,002 01092025 0,113 +0,024 31082025 0,089 -0,002 30082025 0,091 -0,025 29082025 0,116 +0,007 28082025 0,122 +0,006 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Settembre 2025 0,110 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,143 Dicembre 2024 0,135 Novembre 2024 0,131 Ottobre 2024 0,117 Settembre 2024 0,103 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

