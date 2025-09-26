Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato ad oggi, 26 Settembre 2025, e cosa significa concretamente per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 26 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc (dato di agosto 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi

