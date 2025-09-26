Il pressing del Pd sulla Flotilla dopo l' appello di Mattarella | Accetti la mediazione del governo
"Condividiamo l'appello di Mattarella a raccogliere la disponibilità del Patriarcato latino di Gerusalemme a una mediazione". Il Partito democratico chiede agli italiani sulla Global Sumund Flotilla di fermarsi. Con una nota, il responsabile Esteri della segreteria nazionale Peppe Provenzano ha accolto il monito del presidente della Repubblica, che questa mattina ha invitato gli attivisti in rotta verso Gaza ad accettare fortemente la proposta di mediazione del governo. "Le parole del capo dello stato sono importantissime, riconoscono l'alto valore della missione e, ancora una volta, rinnovano la condanna per le disumane sofferenze che subisce la popolazione di Gaza", ha detto Provenzano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
