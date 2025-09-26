Il presidente Mattarella a Flotilla | Accogliete offerta per la mediazione
Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: presidente - mattarella
Scomparsa di Venturelli, la madre:“Presidente Mattarella, vorrei tanto incontrarla”
L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video
Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”
Il Presidente Mattarella ha ricevuto le Lettere Credenziali dei nuovi ambasciatori di Georgia , Palestina , Mauritania , Svezia , Belgio , Germania - X Vai su X
Telesveva. . Isole Tremiti, l’installazione di boe “spaventa” la sindaca Lisci. Che chiede aiuto al Presidente Mattarella: “Si trovi una soluzione che non sacrifichi il nostro territorio” #isoletremiti #attualità #boe #mare #sindaco - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente Mattarella a Flotilla: "Accogliete offerta per la mediazione" - Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario ... Come scrive gazzettadelsud.it
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme' - Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai protagonisti de ... Si legge su iltempo.it