Il presidente Mattarella a Flotilla | Accogliete l' offerta per la mediazione La replica di Global Sumud | Non cambiando rotta
Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Risponde al Presidente Mattarella @MariaElenaDeli3, portavoce di @gmtgitalia «Non possiamo accettare la proposta del Presidente Mattarella di deviare la nostra rotta e affidare al Patriarcato Latino di Gerusalemme il compito di consegnare gli aiuti a Gaza. - X Vai su X
Telesveva. . Isole Tremiti, l’installazione di boe “spaventa” la sindaca Lisci. Che chiede aiuto al Presidente Mattarella: “Si trovi una soluzione che non sacrifichi il nostro territorio” #isoletremiti #attualità #boe #mare #sindaco - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Mattarella: «Accogliete la mediazione». La replica: non possiamo. Nave spagnola Furor fornirà protezione. Nuova flotta di barche in partenza da Catania - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ...
