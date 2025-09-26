Il presidente Mattarella a Flotilla | Accogliete l' offerta per la mediazione La replica di Global Sumud | Non cambiando rotta

Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il presidente Mattarella a Flotilla: "Accogliete l'offerta per la mediazione". La replica di Global Sumud: "Non cambiando rotta"

