Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il presidente Mattarella a Flotilla: "Accogliete l'offerta per la mediazione". La replica di Global Sumud: "Non cambiando rotta"