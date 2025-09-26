Il presidente Mattarella a Flotilla | Accogliete l' offerta per la mediazione La replica di Global Sumud | Non cambiamo rotta

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta» dalla Flotilla, «valore che si è espresso con ampia risonanza e significato, appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il presidente mattarella a flotilla accogliete l offerta per la mediazione la replica di global sumud non cambiamo rotta

© Feedpress.me - Il presidente Mattarella a Flotilla: "Accogliete l'offerta per la mediazione". La replica di Global Sumud: "Non cambiamo rotta"

In questa notizia si parla di: presidente - mattarella

Scomparsa di Venturelli, la madre:“Presidente Mattarella, vorrei tanto incontrarla”

L'abbraccio tra Mattarella e Presidente Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune al Quirinale – Il video

Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”

presidente mattarella flotilla accoglieteFlotilla, portavoce italiana rientra per «dialogo con istituzioni». Mattarella: «Accogliete la mediazione». Nave spagnola Furor fornirà protezione - «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Si legge su ilmessaggero.it

presidente mattarella flotilla accoglieteFlotilla, la richiesta di Letizia Moratti: "Accogliere l'appello di Mattarella" - “Esprimo il mio convinto apprezzamento e la piena condivisione dell’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Mattarella Flotilla Accogliete