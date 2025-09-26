Il Presidente di Nintendo of America si ritira ecco chi lo sostituirà

Si apre una nuova fase per Nintendo of America, visto che Doug Bowser, presidente della divisione dal 2019 e figura centrale dell’azienda per oltre un decennio, ha annunciato che lascerà il suo incarico a partire dal 31 dicembre 2025. La notizia è arrivata come una sorpresa, ma la transizione è già stata pianificata nei dettagli, con l’obiettivo di garantire continuità alla leadership del colosso giapponese in territorio statunitense. Il posto di Bowser sarà occupato da Devon Pritchard, una dirigente di lungo corso che finora ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo con responsabilità su entrate, marketing e customer experience. 🔗 Leggi su Game-experience.it

