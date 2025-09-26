Il presidente dell’Inter Marotta | La mancata vendita di San Siro? Una sconfitta Noi pronti a guardare altrove
Milano, 26 settembre 2025 – "Milano deve avere il suo stadio, con tutto il rispetto per San Siro che è stato un contenitore di emozione ma non risponde più alle esigenze e ai tempi". La mancata vendita del Meazza "rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto". Lo ha detto oggi il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della consegna della laurea Honoris Causa in "Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali" dell'Università Bicocca. Milano 25092025 Beppe Sala Anna Scavuzzo e Conte Aula palazzo Marino Delibera Stadio San Siro in discussione foto Ansa Salmoirago "Pronti a guardarci attorno” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
