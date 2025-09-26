Il Presidente aveva invitato l' equipaggio ad accettare la mediazione del Patriarca Latino di Gerusalemme per fare arrivare a destinazione gli aiuti Ma è cruciale chiedere e fare pressione per l' apertura di corridoi umanitari permanenti
«V oglio rivolgere un profondo ringraziamento al presidente Sergio Mattarella per le parole utilizzate nei confronti della Flotilla. Parole che sottolineano l’importanza della missione, a differenza di chi, come la premier Meloni, ha parlato di irresponsabilità. A Gaza c’è un’intera popolazione in carestia, che sta subendo un genocidio e una pulizia etnica da parte di un governo israeliano che, contrariamente a quanto afferma la sua propaganda, non fa arrivare gli aiuti. Di fronte a tutto questo, è cruciale chiedere e fare pressione per l’apertura di corridoi umanitari permanenti “, così l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Iodonna.it
