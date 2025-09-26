Il Premiolino dell’informazione | ecco i vincitori

Il Premiolino, il più longevo e autorevole riconoscimento dedicato all’informazione in Italia e sostenuto da Pirelli, celebra quest’anno la sua 65ª edizione, riaffermando il proprio impegno nella valorizzazione del giornalismo indipendente e di qualità. Promosso e sostenuto da Pirelli, il premio si distingue da oltre sei decenni per la capacità di individuare e premiare quelle voci che meglio interpretano il presente con profondità, lucidità e senso critico. Anche per questa edizione, la giuria ha selezionato sei giornalisti che si sono particolarmente distinti per rigore professionale, talento narrativo e impegno civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Premiolino dell’informazione: ecco i vincitori

