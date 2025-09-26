Il pranzo di Meloni il cuore di Mattarella il ritratto di Salvini Queste le avete viste?

Formiche.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana ricca di impegni quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, solo per citare gli ultimi giorni, ha partecipato all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York, tra bilaterali e discorso al Palazzo di Vetro. Prima della partenza, però, ha partecipato all’iniziativa “Il pranzo della domenica”, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, proprio sotto il Colosseo. Incontri anche per Sergio Mattarella, che ha partecipato a diverse aperture di anni scolastici, tra sorrisi e disegni. Intanto Carlo Fidanza spegneva 49 candeline su Instagram, mentre Matteo Renzi si scattava un selfie a Central Park. 🔗 Leggi su Formiche.net

il pranzo di meloni il cuore di mattarella il ritratto di salvini queste le avete viste

© Formiche.net - Il pranzo di Meloni, il cuore di Mattarella, il ritratto di Salvini. Queste le avete viste?

In questa notizia si parla di: pranzo - meloni

Meloni a Washington, pranzo alla Casa Bianca con i leader

Meloni: «Ignobile post con Kirk a testa in giù da sedicenti antifascisti. Noi mossi dall'amore». Il pranzo a «Domenica in»

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

pranzo meloni cuore mattarellaIl pranzo di Meloni, il cuore di Mattarella, il ritratto di Salvini. Queste le avete viste? - Una settimana ricca di impegni quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, solo per citare gli ultimi giorni, ha partecipato all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York, tra bilaterali ... Da formiche.net

pranzo meloni cuore mattarellaMeloni parla a Domenica In del suo “pranzo della domenica”, è bagarre: “Siamo al teleregime” - Insorge l'opposizione: Floridia (M5s): "Presenza inopportuna"; Schlein (Pd): "Parla di pasticcini e non spiega la posizione dell'Italia sulla Palestina". Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Pranzo Meloni Cuore Mattarella