Il pranzo di Meloni il cuore di Mattarella il ritratto di Salvini Queste le avete viste?

Una settimana ricca di impegni quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, solo per citare gli ultimi giorni, ha partecipato all’Assemblea delle Nazioni Unite a New York, tra bilaterali e discorso al Palazzo di Vetro. Prima della partenza, però, ha partecipato all’iniziativa “Il pranzo della domenica”, per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, proprio sotto il Colosseo. Incontri anche per Sergio Mattarella, che ha partecipato a diverse aperture di anni scolastici, tra sorrisi e disegni. Intanto Carlo Fidanza spegneva 49 candeline su Instagram, mentre Matteo Renzi si scattava un selfie a Central Park. 🔗 Leggi su Formiche.net

