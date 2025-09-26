Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi
Hate speech o free speech? E’ una questione antica, quella dei limiti alla libertà di parola e all’incitamento all’odio, che è tornata al centro del dibattito pubblico con. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: poster - santifica
Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi
Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi
Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi A Bologna, come sempre più spesso accade in questi casi, non si difende alcun principio. Solo la proprio parrocchia: free speech per gli amici, hate speech per i nemici. - X Vai su X
Per le strade di Bologna, città in cui fu ucciso Marco Biagi dalle Br, è apparso un poster che santifica Luigi Mangione. L'assessore alla Cultura: "È un'espressione artistica che può piacere o no, ma tale resta". Di Luciano Capone - facebook.com Vai su Facebook
Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi - Per le strade di Bologna, città in cui fu ucciso Marco Biagi dalle Br, è apparso un poster che santifica Luigi Mangione, killer del ceo Brian Thompson. Secondo ilfoglio.it
Mangione ‘santificato’. Bufera sui poster di Cheap: "Alimentano altro odio" - Il killer di Brian Thompson diventa ‘protettore dei malati abbandonati’. Si legge su ilrestodelcarlino.it