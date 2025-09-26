Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi

Per le strade di Bologna, città in cui fu ucciso Marco Biagi dalle Br, è apparso un poster che santifica Luigi Mangione, killer del ceo Brian Thompson.

Mangione 'santificato'. Bufera sui poster di Cheap: "Alimentano altro odio" - Il killer di Brian Thompson diventa 'protettore dei malati abbandonati'.

