Il poster che santifica Luigi Mangione nella città dove venne ucciso Marco Biagi

Hate speech o free speech? E’ una questione antica, quella dei limiti alla libertà di parola e all’incitamento all’odio, che è tornata al centro del dibattito pubblico con. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
A Bologna, come sempre più spesso accade in questi casi, non si difende alcun principio. Solo la proprio parrocchia: free speech per gli amici, hate speech per i nemici.
Per le strade di Bologna, città in cui fu ucciso Marco Biagi dalle Br, è apparso un poster che santifica Luigi Mangione, killer del ceo Brian Thompson.
Mangione ‘santificato’. Bufera sui poster di Cheap: "Alimentano altro odio" - Il killer di Brian Thompson diventa ‘protettore dei malati abbandonati’. Da ilrestodelcarlino.it