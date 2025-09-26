Il Policlinico Riuniti svela il nuovo centro di Simulazione Chirurgica e il reparto di Chirurgia Generale

Martedì 30 settembre, al Policlinico di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Centro di Simulazione Chirurgica dell'Università, insieme al nuovo reparto di Chirurgia Generale a direzione universitaria.L’evento e il tema centraleL’evento, con tema ‘Simulare per formare: il ruolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: policlinico - riuniti

Un fungo allucinogeno contro la depressione, via alla sperimentazione: il Policlinico Riuniti a supporto del progetto

Dal 1° settembre tre nuove fermate dell'autobus dentro al Policlinico Riuniti

Il contenzioso milionario del Policlinico Riuniti: i casi di risarcimento danni da responsabilità professionale

In Puglia lo sport diventa cura: il Policlinico Riuniti sarà il centro di riferimento regionale Afa - facebook.com Vai su Facebook

Il Policlinico Riuniti svela il nuovo centro di Simulazione Chirurgica e il reparto di Chirurgia Generale - Martedì 30 settembre, al Policlinico di Foggia, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Centro di Simulazione Chirurgica dell'Università, insieme al nuovo reparto di Chirurgia Generale a ... Riporta foggiatoday.it

Per chi entra al Policlinico Riuniti sarà più semplice muoversi: ecco la mappa che indica la strada giusta - L'obiettivo è quello di accogliere pazienti, familiari e visitatori con strumenti chiari e intuitivi, capaci di ridurre le difficoltà negli spostamenti e di far sentire ciascuno più sicuro e guidato d ... Da foggiatoday.it