Il podcast di Sbircia la Notizia Magazine – le notizie di venerdì 26 settembre 2025
Dalla redazione di Sbircia la Notizia Magazine, la rassegna delle notizie più importanti di oggi, venerdì 26 settembre 2025: Droni sugli aeroporti in Danimarca e i sospetti sulla Russia; L’Italia divisa tra aiuti e prudenza nella crisi della flottiglia per Gaza; L’allarme di Zelensky all’ONU sulla corsa agli armamenti; La storica condanna di Nicolas Sarkozy; . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
