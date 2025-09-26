Il piano Usa per Gaza Blair proconsole di Trump

Un proconsole britannico in Palestina, o in ciò che ne resta, quasi come ai tempi del mandato dell’Impero che fu. Potrebbe avere il volto di Tony Blair, 72enne ex primo ministro britannico e partner fedele di Washington fin dai tempi della sciagurata avventura bellica in Iraq, l’esecutore del piano che l’amministrazione Usa di Donald Trump immagina per il futuro della Striscia di Gaza devastata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

piano usa gaza blairIl piano Usa per Gaza, "Blair proconsole di Trump" - Un proconsole britannico in Palestina, o in ciò che ne resta, quasi come ai tempi del mandato dell’Impero che fu. Segnala msn.com

piano usa gaza blairPiano Blair per Gaza: sostituire Hamas senza nominarlo, con l’appoggio di USA e Arabia Saudita - Tony Blair, con il sostegno di Washington, Jared Kushner e i sauditi, propone una Gaza International Transitional Authority per sostituire l’attuale governance della Striscia. panorama.it scrive

