Il percorso di Sigerico ad acquerello alla Passerini Landi le opere di Jannina Veit Teuten

Ilpiacenza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà aperta al pubblico lunedì 29 settembre, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra delle opere dell’artista Jannina Veit Teuten, acquerelli e disegni preparatori realizzati in occasione del Giubileo del 2000, dal titolo "La via Francigena Project". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: percorso - sigerico

Cerca Video su questo argomento: Percorso Sigerico Acquerello Passerini