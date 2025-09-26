Il percorso di Sigerico ad acquerello alla Passerini Landi le opere di Jannina Veit Teuten
Sarà aperta al pubblico lunedì 29 settembre, allo spazio espositivo al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra delle opere dell’artista Jannina Veit Teuten, acquerelli e disegni preparatori realizzati in occasione del Giubileo del 2000, dal titolo "La via Francigena Project". 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: percorso - sigerico
