Il pensiero del presidente Entriamo nelle prime 8 Stiamo lavorando bene

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha appena firmato il contratto con la ditta di autotrasporti Seal per garantire alla squadra il massimo confort (pullman da 56 posti) per le 14 trasferte stagionali, sia lontane come le tre a Siena o le 4 piemontesi, sia le relativamente vicine o vicinissime per le quali basterebbero tre autovetture. "Ero abituato così ai miei tempi in serie A e credo che i nostri ragazzi meritino lo stesso sebbene si giochi in B Interregionale". Danilo Caluri, il presidente dello Spezia Basket Tarros, si accinge a vivere da autentico tifoso di questo sport, l’ennesima stagione che sta per iniziare: domenica l’esordio a Siena contro la blasonata Mens Sana che in 20 giorni ha già visto sottoscrivere circa 900 abbonamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il pensiero del presidente entriamo nelle prime 8 stiamo lavorando bene

© Sport.quotidiano.net - Il pensiero del presidente. "Entriamo nelle prime 8. Stiamo lavorando bene»

In questa notizia si parla di: pensiero - presidente

pensiero presidente entriamo primeIl pensiero del presidente. "Entriamo nelle prime 8. Stiamo lavorando bene» - Al via domenica il campionato dello Spezia Tarros: gli auspici di Danilo Caluri "Siamo fortunati: molte società storiche spariscono, noi siamo vivi e vegeti". Secondo sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pensiero Presidente Entriamo Prime