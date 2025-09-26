Il patto di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan segna una svolta | ora il Medioriente vuole autonomia dagli Usa

Il 17 settembre, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un patto di difesa che molti osservatori definiscono “storico”. Non si tratta solo di un accordo militare, ma di un segnale che potrebbe ridisegnare gli equilibri di sicurezza nella regione e oltre. Ciò che sta accadendo tra Arabia Saudita e Pakistan non è un semplice accordo militare, è un passaggio di fase nella geopolitica regionale. Il nuovo patto di difesa, che vincola i due Paesi a considerare un attacco contro l’uno come un attacco contro l’altro, è un accordo che molti analisti, da Al Jazeera ad altre testate internazionali, hanno definito “storico”, addirittura un “ watershed moment ”, una svolta che rischia di ridisegnare gli equilibri di potere nel Medio Oriente e oltre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

