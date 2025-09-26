Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 | Salvatore ed Elvira decidono di trasferirsi a Sanremo

© US Rai E’ tempo di voltare pagina per Salvatore Amato e la moglie Elvira Gallo. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, i due coniugi decidono infatti di trasferirsi a Sanremo per un problema di salute del piccolo Andrea e comunicano così ai loro amici che intendono lasciare Milano. Inizia così la trama che porterà all’uscita dal cast di Emanuel Caserio, presente fin dalla prima stagione daily della soap. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

