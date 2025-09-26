approfondimento sulla puntata del 26 settembre 2025 de il paradiso delle signore. La decima stagione di Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere grande interesse tra gli spettatori, offrendo ogni giorno nuovi sviluppi e colpi di scena. La puntata trasmessa il 26 settembre 2025 rappresenta l’ultimo episodio della settimana, caratterizzato da importanti evoluzioni nelle vicende dei personaggi principali e da dettagli che arricchiscono la trama ambientata negli anni Sessanta a Milano. programmazione e modalità di visione. quando e dove vedere la puntata del 26 settembre. La puntata numero 15 viene trasmessa in prima visione assoluta su Rai 1 alle ore 16:00. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il paradiso delle signore 10 anticipazioni puntata 15 del 26 settembre 2025