Il Papa nomina monsignor Iannone come suo successore al dicastero dei vescovi

Il canonista napoletano, carmelitano, era sinora prefetto dei Testi legislativi. Prevost lo ha conosciuto nel confronto con i vescovi tedeschi e per le “materie riservate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa nomina monsignor Iannone come suo successore al dicastero dei vescovi

Papa Leone XIV nomina alla commissione anti-abusi il monsignor Verny: l’arcivescovo francese della fermezza e trasparenza

Papa Francesco nomina il nuovo Vescovo dell’Eparchia di Piana degli Albanesi: arriva da Lungro

Fuoco su papa Leone XIV dai cattolici tradizionalisti per la nomina della prima donna all’Accademia del Pantheon: «L’ha scelta la lobby gay»

