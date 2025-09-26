Quasi venticinque anni Michael Owen vinse il Pallone d’Oro e poi avrebbe commentato: “Non cambiò la mia percezione di me stesso. Di certo non facevo le capriole”. Oggi è cambiato tutto: il calcio è ossessionato dal Pallone d’Oro, e il New York Times s’è chiesto perché. Com’è successo che un premio individuale molto discrezionale abbia ormai tutta questa importanza? Mediametrie, una società che misura l’audience in Francia, ha scoperto che poco meno di 2,5 milioni di persone hanno seguito la cerimonia di premiazione di Dembélé in diretta sul canale L’Equipe, con una media di 1,6 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Pallone d'Oro muove un'industria, s'è aperta la caccia commerciale al nuovo Messi (Nyt)