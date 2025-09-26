Il Pallone d’Oro muove un’industria s’è aperta la caccia commerciale al nuovo Messi Nyt
Quasi venticinque anni Michael Owen vinse il Pallone d’Oro e poi avrebbe commentato: “Non cambiò la mia percezione di me stesso. Di certo non facevo le capriole”. Oggi è cambiato tutto: il calcio è ossessionato dal Pallone d’Oro, e il New York Times s’è chiesto perché. Com’è successo che un premio individuale molto discrezionale abbia ormai tutta questa importanza? Mediametrie, una società che misura l’audience in Francia, ha scoperto che poco meno di 2,5 milioni di persone hanno seguito la cerimonia di premiazione di Dembélé in diretta sul canale L’Equipe, con una media di 1,6 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: pallone - muove
Il presunto rigore che hanno segnalato al Var in Napoli-Pisa. Il calciatore da terra guarda il pallone poi muove il braccio, bisogna vedere bene le dinamiche di campo, Marelli come al solito è un incompetente. Allego immagine per fare chiarezza - X Vai su X
Oleg Blokhin è nato il 5 novembre 1952 a Kiev da padre russo e madre ucraina, fu anche un campione di atletica leggera. È alla Dynamo, squadra di punta della città, che muove i primi passi da calciatore all’età di 12 anni. Oggi rimane il capitano che ha prest - facebook.com Vai su Facebook