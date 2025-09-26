Il padrino italiano dello sci alpinismo cinese | Andrea Gianni e il sogno olimpico

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenatore della nazionale cinese, Andrea ci porta alla scoperta di uno sport fatto di resistenza, tecnica e passione per la montagna, raccontando come dalla casuale scoperta di giovani atleti in Cina sia nato un percorso che ha già portato a medaglie mondiali e ora punta al sogno olimpico.“Sono. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padrino - italiano

Sci alpinismo: tutti i segreti di uno sport da avventurieri - Sci alpinismo: in vista della stagione invernale che si avvicina giorno dopo giorno, rinasce la passione per gli sport invernali. Lo riporta esquire.com

Sci alpinismo d’Oriente - La Nazionale cinese di sci alpinismo è tornata in Alta Valcamonica per un intenso ciclo di allenamenti che dureranno fino al prossimo maggio (unica pausa nel mese di febbraio,a causa di impegni ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Padrino Italiano Sci Alpinismo