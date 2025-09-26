Il nuovo promo di Striscia la notizia il tg di Antonio Ricci conferma ufficialmente il ritorno in tv

La pagina Instagram di Striscia la notizia ha diffuso il primo promo ufficiale della nuova stagione. Una conferma che ribadisce come il tg satirico ideato da Antonio Ricci sia ormai pronto a tornare in onda, in linea con quanto già annunciato durante la presentazione dei più recenti palinsesti Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nuovo - promo

Kaiju No.8, Kafka si scontra con Godzilla in un nuovo promo

Affari Tuoi, il promo ufficiale: Stefano De Martino tra studio nuovo e omaggio a Totò

Uomini e Donne, i fan di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno furiosi: colpa del nuovo promo del dating show

Nuovo weekend di promo in casa Hyundai! Tucson con Anticipo 0 e Interessi 0! Gamma City Car con Tasso Light al 2,95%! È il momento giusto per scegliere la tua nuova auto. Ti aspettiamo in showroom per non perdere queste offerte! Via Necropoli de - facebook.com Vai su Facebook

Striscia la Notizia torna, ma non come prima: nuovo format e prima serata? Cosa succede a La Ruota della Fortuna - Il ritorno di Striscia la Notizia è confermato, ma non sarà come prima: ecco le ipotesi più discusse sul futuro del tg satirico di Antonio Ricci. Si legge su rds.it

Striscia La Notizia torna davvero su Canale 5, c’è pure il promo (VIDEO) - Pure la puntata di ieri è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori a casa con uno share pari al 25. msn.com scrive