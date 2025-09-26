Il nuovo grande gioco seconda edizione del festival di geopolitica di Soliera

Modenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 27 a domenica 28 settembre parleremo del fatale intreccio tra pressioni geopolitiche e sviluppo tecnologico.Sabato daremo uno sguardo d'insieme alla situazione globale insieme a Fabrizio Maronta di Limes per poi approfondire il rapporto tra energia e tecnologia come fattori determinanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

