Il Cesena ha annunciato ieri che il Gruppo Amadori sarà il nuovo back sponsor della prima squadra bianconera per le prossime due stagioni. Per l’azienda agroalimentare cesenate si tratta di un ritorno sulle divise del Cavalluccio, consolidando uno storico legame tra il Club e Amadori. Fondata a San Vittore di Cesena nel 1969, il Gruppo Amadori rappresenta uno dei principali leader del settore agroalimentare italiano. "Valori come identità, passione e attenzione alla comunità - si legge nella nota diffusa dal club - sono alla base del legame tra il Cesena e il Gruppo Amadori, come testimonia, da ormai due stagioni, il coinvolgimento dell’azienda quale main sponsor del progetto ’ Per un Calcio Integrato ’, programma di inclusione sociale che, attraverso l’attività sportiva e l’esercizio fisico, intende favorire l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità intellettive o motorie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nome di Amadori torna sulle maglie