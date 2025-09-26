Il Nobel per l' Economia a Fattore R | La sfida del prossimo decennio per l' Italia? La crisi demografica

“La sfida economica del prossimo decennio per l’Italia? Il cambiamento demografico che porterà a un adattamento delle aziende come mai si era verificato prima. E la tecnologia avrà un ruolo centrale in questo processo”. Le parole sono del Premio Nobel per l’Economia 2024 Daron Acemo?lu. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it