Il Nobel per l' Economia a Fattore R | La sfida del prossimo decennio per l' Italia? La crisi demografica
“La sfida economica del prossimo decennio per l’Italia? Il cambiamento demografico che porterà a un adattamento delle aziende come mai si era verificato prima. E la tecnologia avrà un ruolo centrale in questo processo”. Le parole sono del Premio Nobel per l’Economia 2024 Daron Acemo?lu. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Focus sugli investimenti strategici, a Fattore R il Nobel per l'Economia Acemo?lu. C'è l'adesione della Regione
A Fattore R 2025 il Premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu
incontro tra i promotori di Fattore R e il Premio Nobel 2024 per l’economia, il 26 settembre sarà al Bonci
Il Nobel Abhijit Banerjee: «La povertà ha forme diverse: non basta garantire un reddito» Il professore indiano, insignito del Premio per l'economia nel 2019, sarà ospite al Festival nazionale dell'Economia Civile di Firenze.
«La povertà ha forme diverse: non basta garantire un reddito» – Banerjee, Nobel per l'Economia. Il 2-5 ottobre a Firenze, il #FNEC2025 diventa il luogo per ripensare politiche, relazioni e opportunità per dare dignità a tutti.
Fattore R. Il premio Nobel Acemoglu: "Il calo demografico è la maggiore sfida" - Ospite d'onore d'eccezione al Forum economico in collegamento da Boston (Usa).
L'economia della Romagna si incontra a FATTORE R il 26 settembre - La Romagna economica si dà appuntamento al Teatro Bonci di Cesena nella nona edizione di Fattore R