Il navigatore la fa finire nel fango Il sindaco la tira fuori dai guai | E poi mi ha ospitata in Comune

Macerata Feltria, 26 settembre 2025 – “Ero nel panico, in mezzo al fango e con l’auto bloccata ma delle persone meravigliose mi hanno aiutato e ora sento il dovere di ringraziarle e darne testimonianza”. È stata una brutta avventura finita bene grazie al senso civico di chi ha ancora ben presente la solidarietà, quella che ha vissuto l’altro ieri sulle colline del Montefeltro una donna di Fermo, Marcela (lei preferisce non rivelare il cognome). Una storia che racchiude le criticità della sanità pubblica (da Fermo per farsi visitare in tempi brevi ha dovuto recarsi a Macerata Feltria), il navigatore impazzito, la paura per il fango che la immobilizzava, la solidarietà del sindaco che le dà assistenza, una storia che non può non essere raccontata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

