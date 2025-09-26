Il Napoli a punteggio pieno non vuole fermarsi | Conte prepara al top la sfida di domenica al Milan

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli a punteggio pieno non vuole fermarsi. Per questo, messa da parte la sconfitta di Champions con il City, si guarda alla partita di domenica sera contro il Milan. Conte prepara la sfida tenendo alta la concentrazione del gruppo azzurro. I campioni d’Italia in carica comandano da soli la classifica dopo un avvio di campionato fatto solo di vittorie contro Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa, ma ora devono dimostrare di saper vincere anche in casa di una delle top della serie A. Il tecnico oggi ha fatto molto lavoro in campo e studio dal punto di vista tattico, studiando in particolare come il Milan di Allegri ha iniziato la stagione, come si contiene l’attacco rossonero e si possa anche imporre il proprio gioco a San Siro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

