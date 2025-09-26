Il mulino che vuole smantellare la narrazione romantica dei grani antichi che antichi non lo sono mai stati
Si sono dati appuntamento da Petra Mulino Quaglia i genetisti Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, e il contadino Giuseppe Li Rosi per presentare il progetto “Neogrania” mirato a creare una nuova generazione di grani. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
