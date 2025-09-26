La società lombarda ha ufficialmente cambiato proprietà ed è pronta a ripartire con una nuova veste: tutte le grandi novità nel comunicato ufficiale (ACMonza.com) La notizia è ufficiale: il Monza ha un nuovo proprietario. Nella tarda giornata di ieri, 25 settembre, attraverso il proprio sito, il club ha comunicato il passaggio da Fininvest S.p.A. a Beckett Layne Ventures (BLV). Lo scorso 1° luglio era stata annunciata la cessione, che è stata certificata con il primo closing. Come preannunciato già in estate, Fininvest manterrà il 20% delle quote societarie fino al prossimo mese di giugno, quando il 100% del club passerà a BLV. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Monza riparte da Backett Layne Ventures: ufficiale l’acquisizione del club. Tutte le novità