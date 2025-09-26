Il Monza riparte da Backett Layne Ventures | ufficiale l’acquisizione del club Tutte le novità
La società lombarda ha ufficialmente cambiato proprietà ed è pronta a ripartire con una nuova veste: tutte le grandi novità nel comunicato ufficiale (ACMonza.com) La notizia è ufficiale: il Monza ha un nuovo proprietario. Nella tarda giornata di ieri, 25 settembre, attraverso il proprio sito, il club ha comunicato il passaggio da Fininvest S.p.A. a Beckett Layne Ventures (BLV). Lo scorso 1° luglio era stata annunciata la cessione, che è stata certificata con il primo closing. Come preannunciato già in estate, Fininvest manterrà il 20% delle quote societarie fino al prossimo mese di giugno, quando il 100% del club passerà a BLV. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: monza - riparte
Bianco in panchina, la proprietà Usa, l'idea Pafundi: Monza, riparte oggi la caccia alla Serie A
Machin riparte dopo il Monza: piace a due squadre tra Turchia e Grecia | ESCLUSIVO
Dal retroscena De Rossi al paragone Colpani-Palmer: come riparte il nuovo Monza | CM.IT
Si riparte!!!!! Ci rivediamo sabato 20 Settembre al Loft Americanbar Loft American Monza... pronti per far festa? @follower - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, oggi Gp Monza: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in chiaro - (Adnkronos) - Domenica da non perdere per la Formula 1, con il Gp di Monza. Oggi, 7 settembre, si corre il Gran Premio d'Italia. Si riparte dal dominio in qualifica - X Vai su X
Il Monza riparte da Backett Layne Ventures: ufficiale l’acquisizione del club. Tutte le novità - La società lombarda riparte da una nuova proprietà ed è pronta a stupire: il comunicato ufficiale con tutte le grandi novità ... Come scrive calciomercato.it
Monza venduto a Beckett Layne Ventures ma Galliani lascia: -240 milioni per Fininvest - Fininvest ha infine trovato un acquirente con 10 miliardi di dollari di asset ... Scrive quifinanza.it