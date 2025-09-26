Il Monza è costato alla famiglia Berlusconi 240 milioni di perdite nette Gazzetta
Nelle scorse il calcio italiano ha visto chiudersi una pagina storica con la cessione del Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures (ieri il closing per la vendita dell’80%, mentre il restante 20% passerà di mano entro giugno 2026). L’operazione segna l’uscita di scena definitiva della famiglia Berlusconi dal mondo del pallone. La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla vicenda, soffermandosi anche sulle cifre che il gruppo Fininvest avrebbe perso durante questi anni. Berlusconi, Fininvest e la cessione del Monza. “L’enterprise value è stato fissato a 45 milioni: considerato che 15 milioni sono i debiti che si accolla la nuova proprietà, l’equity value ammonta a 30 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il Monza è costato alla famiglia Berlusconi 240 milioni di perdite nette (Gazzetta) - 2,9 milioni per l’acquisto, 266 milioni di versamenti in conto capitale (al netto dei 7 dei prestiti rimborsati). Scrive ilnapolista.it