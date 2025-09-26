il momento la buona musica dei grandi nomi

Haydn, Chopin, Rachmaninov e Skrjabin. Questi alcuni dei grandi nomi che hanno generato alcune fra le più memorabili pagine dedicate al pianoforte che saranno eseguiti domenica prossima alle 18 al Teatro Il Momento di Empoli da Alessandro Artese. Il 24enne pianista bolognese, recente vincitore del Premio Lamberto Brunelli 2025, sarà infatti il protagonista del nuovo concerto del " Fortissimissimo Metropolitano ", festival promosso dagli Amici della Musica di Firenze, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e con il Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

