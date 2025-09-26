Il Momento La buona musica dei grandi nomi
Haydn, Chopin, Rachmaninov e Skrjabin. Questi alcuni dei grandi nomi che hanno generato alcune fra le più memorabili pagine dedicate al pianoforte che saranno eseguiti domenica prossima alle 18 al Teatro Il Momento di Empoli da Alessandro Artese. Il 24enne pianista bolognese, recente vincitore del Premio Lamberto Brunelli 2025, sarà infatti il protagonista del nuovo concerto del " Fortissimissimo Metropolitano ", festival promosso dagli Amici della Musica di Firenze, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e con il Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: momento - buona
Politano: “Momento speciale per me, siamo sulla buona strada”
“Siamo tutti molto colpiti”. Caterina Balivo, momento difficile a La volta buona
Momento di ricarica domenicale. Buona domenica a ognuno di voi !!! Vi aspetto domani alle 16.45 su Canale 5 con @dentrolanotizia Vai su Facebook