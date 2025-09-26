Una nuova puntata della complessa saga legale che coinvolge la famiglia Agnelli si apre a Roma. Questa volta al centro della vicenda ci sono 13 opere d’arte di enorme valore, sparite misteriosamente dalla collezione privata di Gianni Agnelli, il leggendario “Avvocato” scomparso nel 2003. La Procura della Capitale ha aperto un’inchiesta per scoprire dove sono finiti le opere d’arte che facevano parte della collezione dell’Avvocato. Tra questi capolavori ci sono opere di Monet, Picasso, De Chirico e Francis Bacon del valore complessivo di diversi milioni di euro. Il quadro più prezioso è “Mistero e melanconia di una strada” di Giorgio De Chirico, stimato 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il mistero dei 13 quadri scomparsi: l’eredità Agnelli si trasforma in un caso internazionale