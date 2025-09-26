Il ministro Alessandro Giuli al Senato | Alle Marche oltre 220milioni per la Cultura

Anconatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Durante il question time odierno al Senato il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato che la cifra impegnata per le Marche da parte del suo ministero è stata di «221,3 milioni. Di questi oltre 124 fanno riferimento al Pnrr Cultura, con quasi 400 interventi nelle varie linee. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ministro - alessandro

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita in Calabria: tappa tra Catanzaro e Scolacium per valorizzare il patrimonio storico

Marina di Pietrasanta: il 21 agosto arriva il Ministro Cultura Alessandro Giuli

"Improvvisata" del ministro Alessandro Giuli nelle Marche, sua terra d'origine: «Ancona città splendida»

ministro alessandro giuli senatoIl ministro Giuli alla Festa del Fatto: “Abbiamo liberato Cinecittà dall’Urss decadente e in decomposizione” - "È la prima volta dopo vent’anni che consenso e potere sono tornati marito e moglie". Scrive ilfattoquotidiano.it

ministro alessandro giuli senatoGiuli: "Pordenone modello da seguire" - E su Gaza:"Se non c'è violenza ogni dissidenza deve essere garantita" ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Alessandro Giuli Senato