Il ministro Alessandro Giuli al Senato | Alle Marche oltre 220milioni per la Cultura

ROMA – Durante il question time odierno al Senato il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato che la cifra impegnata per le Marche da parte del suo ministero è stata di «221,3 milioni. Di questi oltre 124 fanno riferimento al Pnrr Cultura, con quasi 400 interventi nelle varie linee. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: ministro - alessandro

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita in Calabria: tappa tra Catanzaro e Scolacium per valorizzare il patrimonio storico

Marina di Pietrasanta: il 21 agosto arriva il Ministro Cultura Alessandro Giuli

"Improvvisata" del ministro Alessandro Giuli nelle Marche, sua terra d'origine: «Ancona città splendida»

Avete letto queste parole pronunciate pochi mesi fa dall’attuale “ministro degli Esteri” della Commissione europea? Ala luce di questo è Mosca a minacciare Ue e NATO o è il contrario? Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/i-droni-russi-no - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro degli Esteri di Israele in Italia non si smentisce mai. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/un-ministro-ridicolo… e iscrivetevi al mio canale Substack - X Vai su X

Il ministro Giuli alla Festa del Fatto: “Abbiamo liberato Cinecittà dall’Urss decadente e in decomposizione” - "È la prima volta dopo vent’anni che consenso e potere sono tornati marito e moglie". Scrive ilfattoquotidiano.it

Giuli: "Pordenone modello da seguire" - E su Gaza:"Se non c'è violenza ogni dissidenza deve essere garantita" ... Come scrive rainews.it