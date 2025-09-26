Il Metrobus accelera Ora c’è il Campo base Corsa contro il tempo

Il Metrobus accelera. La fine dei lavori, prevista nel prossimo giugno, "costringe" le imprese e il Comune a serrare i ranghi. E per questo è stata aperto un campo base temporaneo dal quale si potrà meglio coordinare le operazioni di realizzazione dell’infrastruttura. Così l’altra sera a Vestricciano - dove verrà realizzato il terminal e punto di ricarica dei maxi bus da 18 metri – si è svolta una serata conviviale con imprese, maestranze e tecnici impegnati nei cantieri. Presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, dell’Assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi, della dirigente dell’Area Mobilità Margherita Ambrosi e della direzione lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

