Il Messina prepara la sfida contro il Paternò arrivata un' offerta per il titolo sportivo

Messinatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Messina continua la preparazione, sul sintetico di Bisconte, in vista della partita casalinga contro il Paternó, in programma domenica (inizio ore 15.00) allo stadio “Franco Scoglio”, valida per la 5^ giornata del campionato di serie D. In ripresa la situazione medica di Saverino e Clemente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - prepara

Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"

Il Messina Futsal prepara l’esordio stagionale contro i Campioni d’Italia

Messina si prepara ad ospitare Scriptopìa, il primo festival dedicato alla scrittura cinetelevisiva

messina prepara sfida controEttore Messina: «Sarà un test che ci dirà esattamente dove siamo» - Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha parlato in vista della sfida di domani contro la Virtus Bologna in semifinale di Supercoppa: "È una competizione cui arriviamo ... Come scrive pianetabasket.com

messina prepara sfida controMessina, guardare oltre. Ad Acireale per riscattarsi - Domani il turno infrasettimanale offre ai giallorossi la possibilità di cancellare subito la sconfitta con il Gela ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Prepara Sfida Contro